В МВД рассказали о политизации процесса экстрадиции преступников

Глава МВД Колокольцев заявил о политизации процесса экстрадиции преступников

Отказы зарубежных партнеров по запросам России об экстрадиции преступников политизировались и приобрели массовый характер. Об этом заявил министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев во время встречи с коллегой из Монголии Оюунсайханы Алтангэрэлом, сообщили «Ленте.ру» в ведомстве.

По словам Колокольцева, раньше отказы были единичными и объективными, а теперь их стало заметно больше. Глава МВД отметил, что искусственно нагнетаемая политическая повестка создает благоприятную среду для криминала.

Ранее суд Дании отказался экстрадировать на Украину россиянина, подозреваемого в шпионаже, и украинца, которого обвиняют в четырех эпизодах краж драгоценностей и денег на родине.