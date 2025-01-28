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16:05, 28 января 2025Силовые структуры

В МВД рассказали о политизации процесса экстрадиции преступников

Глава МВД Колокольцев заявил о политизации процесса экстрадиции преступников
Варвара Митина (редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Отказы зарубежных партнеров по запросам России об экстрадиции преступников политизировались и приобрели массовый характер. Об этом заявил министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев во время встречи с коллегой из Монголии Оюунсайханы Алтангэрэлом, сообщили «Ленте.ру» в ведомстве.

По словам Колокольцева, раньше отказы были единичными и объективными, а теперь их стало заметно больше. Глава МВД отметил, что искусственно нагнетаемая политическая повестка создает благоприятную среду для криминала.

Ранее суд Дании отказался экстрадировать на Украину россиянина, подозреваемого в шпионаже, и украинца, которого обвиняют в четырех эпизодах краж драгоценностей и денег на родине.

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