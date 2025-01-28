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08:19, 28 января 2025Интернет и СМИ

В России открыли дело о наследстве блогера Лены Миро

В Белгородской области открыли дело о наследстве блогера Лены Миро
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: @lenamyro

В Белгородской области открыли дело о наследстве блогера Елены Мироненко, более известной как Лена Миро. Об этом сообщает РИА Новости.

Документы были открыты у нотариуса в городе Старый Оскол, по месту рождения писательницы.

Накануне в России ликвидировали ИП известной российской блогерши Елены Мироненко, известной в сети как Лена Миро. Документ, подтверждающий ее смерть, опубликовало издание Baza. В качестве причины указано: «Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи со смертью».

Информация о смертельном ДТП с участием Лены Миро распространилась в СМИ в апреле 2024 года. Однако также появились слухи, будто блогерша инсценировала свою смерть.

Миро прославилась в 2010-е годы благодаря скандальным публикациям в ЖЖ («Живом Журнале») — в своем блоге она высмеивала звезд, писала о похудении и светской жизни.

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