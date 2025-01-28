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13:33, 28 января 2025Силовые структуры

В России работников центра соцпомощи осудили за похищение и истязание реабилитантов

В Красноярске работникам центра соцпомощи дали до 10 лет за истязание зависимых
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Суд в Красноярском крае вынес приговор в отношении пяти работников Центра социальной помощи «Спарта», которые истязали и незаконно лишали свободы реабилитантов. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета (СК) России Юлия Арбузова.

По данным СК, речь идет о трех директорах и двух сотрудниках центра соцпомощи. Их признали виновными по статьям 117 («Истязание»), 127 («Незаконное лишение человека свободы, не связанное с похищением») и 126 («Похищение человека») УК РФ и приговорили к лишению свободы на сроки от 5 до 10 лет.

Как установил суд, в 2015 году осужденные организовали центр социальной помощи на территории села Талое для реабилитации лиц, страдающих наркотической и алкогольной зависимостью. Под видом реабилитации они ограничивали зависимых в еде, лишали сна и наносили им телесные повреждения, не давая покинуть территорию центра.

Потерпевшими по делу признали 20 человек. Среди них — несовершеннолетняя девушка.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону осудят банду за похищение людей и вымогательство.

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