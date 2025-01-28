В России собрались ввести потолок цен на авиабилеты

«Известия»: В России может появиться потолок цен на авиабилеты

К сентябрю 2025 года все российские авиаперевозчики будут обязаны представить внутренний документ, который обосновывает их тарифную политику. Об этом пишут «Известия».

По информации издания, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Мннтранс направили в авиакомпании совместное письмо с рекомендациями по формированию основных положений коммерческих политик. Два перевозчика уже ответили, что доля авиабилетов ниже экономически обоснованного тарифа составит не менее 60 процентов, а билетов по максимальному тарифу — менее 2,5 процента. При этом потолок цен на авиабилеты данными коммерческими политиками пока нормативно не ограничивается.

20 января вступил в силу приказ Минтранса о скидке на детские авиабилеты российских перевозчиков. На льготы могут рассчитывать дети от двух до двенадцати лет, если рядом с ними находятся сопровождающие пассажиры. Скидка действует только на внутренние рейсы и для детей с российским гражданством. Министерством предусмотрена скидка 100 процентов для детей до двух лет, сопровождаемых одним пассажиром, на внутренних рейсах (при этом ребенку не предоставляется отдельное место). Для международных рейсов скидка составит не менее 90 процентов от тарифа. При перевозке других детей до двух лет, следующих с одним сопровождающим пассажиром, несовершеннолетним предоставят отдельное место со скидкой 50 процентов.