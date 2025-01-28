В России высказались о плане Зеленского поговорить с Трампом раньше Путина

Депутат Журова: План Зеленского поговорить с Трампом раньше Путина бессмысленный

План президента Украины Владимира Зеленского поговорить с лидером США Дональдом Трампом раньше, чем тот встретится в главой России Владимиром Путиным, не имеет смысла, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Такое мнение она высказала в разговоре с «Лентой.ру».

«На самом деле я бы не делала такого акцента, кто первый с кем встретится или поговорит. Мы же не знаем, может быть, какие-то переговоры и проведены, просто о них, например, не говорят. (...) Но Зеленский публично хочет заручиться какой-то поддержкой, видимо, и ее озвучить, но, боюсь, скорее всего, Трамп не даст ему таких возможностей. Да, он выслушает, но дальше все равно общее заключение будет после переговоров с нашим президентом. Вряд ли после переговоров с Трампом все точки над i расставятся, и он выйдет победителем», — считает депутат.

В отличие от Зеленского для нас главное, что в итоге получится. А для него, думаю, главное — это сам процесс, то есть встретиться, поговорить, заявить, показать, продемонстрировать. Нашему президенту точно этого не нужно, если говорить, то говорить по делу с нашими условиями. Иначе что говорить и что встречаться? Светлана Журова депутат Госдумы

Как сообщила «Украинская правда», в офисе президента Украины надеются, что глава государства сможет поговорить с Трампом до его встречи с Путиным. В материале говорится, что политик хотел бы «сверить часы» с новым руководителем США и согласовать «стратегическое видение» всего переговорного процесса перед встречей главы Белого дома с российским президентом.