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13:27, 28 января 2025Россия

В России высказались о плане Зеленского поговорить с Трампом раньше Путина

Депутат Журова: План Зеленского поговорить с Трампом раньше Путина бессмысленный
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Светлана Журова

Светлана Журова . Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

План президента Украины Владимира Зеленского поговорить с лидером США Дональдом Трампом раньше, чем тот встретится в главой России Владимиром Путиным, не имеет смысла, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Такое мнение она высказала в разговоре с «Лентой.ру».

«На самом деле я бы не делала такого акцента, кто первый с кем встретится или поговорит. Мы же не знаем, может быть, какие-то переговоры и проведены, просто о них, например, не говорят. (...) Но Зеленский публично хочет заручиться какой-то поддержкой, видимо, и ее озвучить, но, боюсь, скорее всего, Трамп не даст ему таких возможностей. Да, он выслушает, но дальше все равно общее заключение будет после переговоров с нашим президентом. Вряд ли после переговоров с Трампом все точки над i расставятся, и он выйдет победителем», — считает депутат.

В отличие от Зеленского для нас главное, что в итоге получится. А для него, думаю, главное — это сам процесс, то есть встретиться, поговорить, заявить, показать, продемонстрировать. Нашему президенту точно этого не нужно, если говорить, то говорить по делу с нашими условиями. Иначе что говорить и что встречаться?

Светлана Журовадепутат Госдумы

Как сообщила «Украинская правда», в офисе президента Украины надеются, что глава государства сможет поговорить с Трампом до его встречи с Путиным. В материале говорится, что политик хотел бы «сверить часы» с новым руководителем США и согласовать «стратегическое видение» всего переговорного процесса перед встречей главы Белого дома с российским президентом.

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