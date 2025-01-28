В российском регионе осудят двух сотрудников полиции за взяточничество

В Самаре осудят двоих сотрудников полиции за взяточничество

В Самаре осудят двоих сотрудников полиции за взяточничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Им предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки») и 291.1 («Посредничество во взяточничестве») УК РФ.

По данным следствия, в период с 2019 по 2024 год начальник управления материально-технического снабжения через посредника, начальника отдела вещевого снабжения, получил от коммерческой компании деньги в размере два миллиона рублей, за помощь в заключении контрактов на изготовление форменной одежды и приемке товаров.

Следователи собрали достаточную доказательную базу. Уголовное дело передано в суд.

Ранее сообщалось, что бывший заведующий отделением удерживал россиянку в психбольнице за взятку от родственника.