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08:28, 28 января 2025Силовые структуры

В российском регионе осудят двух сотрудников полиции за взяточничество

В Самаре осудят двоих сотрудников полиции за взяточничество
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Самаре осудят двоих сотрудников полиции за взяточничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Им предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки») и 291.1 («Посредничество во взяточничестве») УК РФ.

По данным следствия, в период с 2019 по 2024 год начальник управления материально-технического снабжения через посредника, начальника отдела вещевого снабжения, получил от коммерческой компании деньги в размере два миллиона рублей, за помощь в заключении контрактов на изготовление форменной одежды и приемке товаров.

Следователи собрали достаточную доказательную базу. Уголовное дело передано в суд.

Ранее сообщалось, что бывший заведующий отделением удерживал россиянку в психбольнице за взятку от родственника.

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