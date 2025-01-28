В российском регионе осудят группу мошенников за хищение 151 миллиона рублей

В Липецкой области осудят мошенников, похитивших 151 миллион рублей

В Липецкой области осудят мошенников, похитивших 151 миллион рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным ведомства, в июле 2023 года в полицию поступило сообщение от представителя одного из банков о хищении со счета их клиента крупной суммы. Сотрудники полиции установили, что злоумышленник, используя поддельный паспорт, восстановил sim-карту и получил доступ к мобильному банку пострадавшего. Преступник снял более 81 миллиона рублей, операции на 17 миллионов были заблокированы сотрудниками банка. Общий ущерб составил более 97 миллионов рублей. Настоящий владелец счетов в это время находился под стражей.

Сотрудники полиции установили причастных к хищению денежных средств. Ими оказались мужчины в возрасте от 32 до 50 лет. Организатором махинаций был мужчина 1982 года рождения, который сейчас отбывает наказание в колонии за другое преступление. В ходе обысков были изъяты sim-карты, банковские карты и средства связи.

В ходе расследования был установлен еще одни пострадавший, который в момент совершения преступления находился под домашним арестом. Ущерб составил более 53 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ. В общей сложности злоумышленники похитили 151 миллион рублей.

Ранее сообщалось, что в российском регионе задержан директор компании за хищение на 2 миллиарда рублей.