В российском регионе осудят бывшего начальника миграционного пункта за взятки

В Дагестане осудят бывшего начальника миграционного пункта за взятки

В Дагестане осудят бывшего начальника миграционного пункта за взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службы прокуратуры региона.

Он обвиняется по статьям 159.2 («Мошенничество при получении выплат») и 290 («Получение взятки») УК РФ.

По данным следствия, в 2010-2016 годах обвиняемый за взятки в размере от 50 до 300 тысяч рублей выдавал гражданам России новые паспорта с измененными данными о дате рождения. На основании этих документов им в последующем незаконно досрочно назначалась пенсия по старости, в некоторых случаях ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за престарелыми.

Уголовное дело направлено в Левашинский районный суд.

Ранее сообщалось, что чиновника из российского региона заподозрили в получении взятки путевкой в санаторий.