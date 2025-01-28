В российском регионе задержали экстремиста из федерального розыска

В Екатеринбурге полицейские задержали экстремиста из федерального розыска

В Екатеринбурге полицейские задержали гражданина Таджикистана, который находится в федеральном розыске. Об этом сообщает URA.RU.

Сотрудники полиции заметили мужчину в метро. В 2022 году в Таджикистане в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации, после этого он сбежал в Россию и был объявлен в розыск.

Мужчину заключили под стражу. В ближайшее время его депортируют на родину.

Ранее сообщалось, что в Москве завели дело после нападения мигранта на защищавшего девушку мужчину.