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13:04, 28 января 2025Силовые структуры

В российском регионе задержали экстремиста из федерального розыска

В Екатеринбурге полицейские задержали экстремиста из федерального розыска
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Екатеринбурге полицейские задержали гражданина Таджикистана, который находится в федеральном розыске. Об этом сообщает URA.RU.

Сотрудники полиции заметили мужчину в метро. В 2022 году в Таджикистане в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации, после этого он сбежал в Россию и был объявлен в розыск.

Мужчину заключили под стражу. В ближайшее время его депортируют на родину.

Ранее сообщалось, что в Москве завели дело после нападения мигранта на защищавшего девушку мужчину.

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