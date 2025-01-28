В российской школе заметили камеры в раздевалках девочек и мальчиков

В Чите в школе устанавливают камеры в раздевалках девочек и мальчиков

В Чите в школе заметили камеры наблюдения в раздевалках девочек и мальчиков. Об этом пишет Chita.ru.

На проблему обратила внимание директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, дети стесняются переодеваться, зная, что за ними ведется видеонаблюдение.

Директор школы в российском городе Раиса Мыльникова, в свою очередь, заявила изданию, что необходимости установки камер обусловлена целями безопасности. С ее слов, они еще не подключены, сейчас специалисты только занимаются их установкой.

«Камеры только пишут, они не демонстрируют на экран. То есть это только в случае возникновения чрезвычайных ситуаций каких-то запись можно разархивировать по паролю и посмотреть, что там происходит», — обозначила Мыльникова.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области в школьных туалетах установили камеры видеонаблюдения. В образовательном учреждении решение обосновали необходимостью «предотвращения правонарушений».

