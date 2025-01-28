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14:01, 28 января 2025Россия

В российской школе заметили камеры в раздевалках девочек и мальчиков

В Чите в школе устанавливают камеры в раздевалках девочек и мальчиков
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Чите в школе заметили камеры наблюдения в раздевалках девочек и мальчиков. Об этом пишет Chita.ru.

На проблему обратила внимание директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, дети стесняются переодеваться, зная, что за ними ведется видеонаблюдение.

Директор школы в российском городе Раиса Мыльникова, в свою очередь, заявила изданию, что необходимости установки камер обусловлена целями безопасности. С ее слов, они еще не подключены, сейчас специалисты только занимаются их установкой.

«Камеры только пишут, они не демонстрируют на экран. То есть это только в случае возникновения чрезвычайных ситуаций каких-то запись можно разархивировать по паролю и посмотреть, что там происходит», — обозначила Мыльникова.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области в школьных туалетах установили камеры видеонаблюдения. В образовательном учреждении решение обосновали необходимостью «предотвращения правонарушений».

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