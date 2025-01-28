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14:59, 28 января 2025Экономика

В соседней с Россией стране начнут добывать сланцевую нефть

Власти Казахстана планируют начать в 2025 году добычу сланцевой нефти
Дмитрий Воронин
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил, что в 2025 году в республике планируют начать добычу сланцевой нефти. Об этом сообщает ТАСС.

Глава правительства также указал, что такой шаг создаст дополнительные стимулы для привлечения инвестиций в нефтегазовую отрасль этой соседней с Россией страны. По его словам, суммарно геологические ресурсы четырех проектов в Кызылординской, Атырауской и Актюбинской областях, в которых уже начато бурение, превышают 800 миллионов тонн в нефтяном эквиваленте.

Также во вторник, выступая на расширенном заседании кабмина, Бектенов связал прошлогоднее замедление темпов роста экономики Казахстана со снижением объемов добычи нефти, произошедшим «во многом из-за обязательств в рамках ОПЕК+», а также капремонтов на крупных месторождениях.

Добыча сланцевой нефти, к которой решили приступить в этой постсоветской стране, имеет ряд нюансов. Так из-за особенностей применяемых технологий, которые разработали и активно применяют прежде всего в США, ее себестоимость достаточно высока, также, как писала WSJ, при сланцевой добыче месторождение истощается значительно быстрее, что может приводить к падению добычи на скважине уже в первый год на 60 процентов.

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