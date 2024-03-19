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12:34, 19 марта 2024Экономика

США запланировали увеличение добычи сланцевой нефти

Минэнерго США запланировало новый рост добычи сланцевой нефти в апреле

Фото: Jonathan Alcorn / Reuters

Добыча сланцевой нефти в США в апреле возрастет на 10 тысяч баррелей в сутки, до 9,769 миллиона баррелей. Об этом со ссылкой на данные Управления энергетической информации Минэнерго США сообщает ТАСС.

При этом в марте увеличение оказалось выше запланированного уровня на 43 тысячи баррелей в сутки. Новый рост ожидается в трех из семи нефтеносных районов, в том числе лучшую динамику должны показать компании, работающие в Пермском бассейне.

До этого Минэнерго США увеличило прогноз по суточной добыче нефти в стране в 2024 году до 13,19 миллиона баррелей в сутки, а в 2025-м — до 13,65 миллиона.

Ранее сообщалось, что в прошлом году США установили рекорд по экспорту нефти, доведя ее среднесуточные поставки до 4,1 миллиона баррелей, что на 13 процентов больше, чем в 2022-м.

Получить такие результаты позволил впечатляющий рост добычи. В четвертом квартале американские компании добывали в среднем 13,3 миллиона баррелей в сутки, что на 800 тысяч баррелей больше, чем ожидалось. Относительно высокие цены на нефть, которые обеспечивает сокращение добычи ОПЕК+, дают возможность нефтяникам США увеличивать добычу.

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      Платон Щукин
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