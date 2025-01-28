Венгрия отказалась исполнять одно решение ЕС в отношении Грузии

Сийярто: Венгрия не станет отменять безвизовый режим для дипломатов Грузии

Венгрия не станет отменять безвизовый режим для дипломатов Грузии вопреки решению Европейского союза (ЕС). Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто венгерским журналистам после заседания глав МИД стран Евросоюза, передает Sputnik в своем Telegram.

«Думаем, что не в Брюсселе, а в Грузии надо принимать решение о будущем страны, и грузины вполне четко приняли решение, нравится это Брюсселю или нет», — заявил Сийярто.

В МИД Грузии назвали решение о приостановке дипломатических виз «техническим решением».

27 января министры иностранных дел Евросоюза одобрили приостановку визового режима для грузинских чиновников, имеющих дипломатические паспорта. Теперь грузинские дипломаты не смогут пользоваться преимуществами более низких визовых сборов и короткого срока подачи заявлений.