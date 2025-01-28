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19:32, 28 января 2025Забота о себе

Врач назвал незаметный симптом рака кишечника

Терапевт Кларк: Анемия может указывать на рак кишечника
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: kati / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Рак кишечника может спровоцировать анемию, которую пациенты часто игнорируют или списывают на другие проблемы со здоровьем, считает Робин Кларк. Незаметный симптом смертельно опасной болезни он назвал Daily Mirror.

Кларк указал, что главным симптомом рака кишечника считают наличие крови в стуле. Однако, по его словам, заподозрить заболевание можно и без этого симптома, если анализ крови показал значительное снижение уровня гемоглобина. «Анемия может указывать на внутреннее кровотечение, которое происходит, даже если вы не замечаете кровь в кале», — заявил врач.

Еще одним неочевидным симптом рака кишечника терапевт назвал потерю веса. Он пояснил, что опухоль может мешать организму усваивать полезные вещества. При этом Кларк подчеркнул, что этот симптом встречается реже, чем другие.

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Врач добавил, что тревожными признаками являются изменения формы, цвета, текстуры кала, появление слизи и боли в кишечнике. Кларк призвал обратиться к врачу, если изменения сохраняются в течение нескольких дней.

Ранее терапевт Национальной службы здравоохранения Великобритании Ширин Лакхани рассказал, что из-за анемии появляется постоянная усталость. По его словам, такое состояние может возникнуть на фоне обильных месячных, приема контрацептивов или нарушений работы щитовидной железы.

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