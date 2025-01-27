Названа скрытая и опасная причина постоянной слабости

Терапевт Лакхани объяснила, что постоянная слабость может быть признаком анемии

Терапевт Национальной службы здравоохранения Великобритании Ширин Лакхани назвала скрытую и опасную для здоровья причину постоянной слабости. Слова доктора приводит издание Surrey Live.

Лакхани рассказала, что постоянная слабость, которая не проходит даже после полноценного отдыха, может быть признаком железодефицитной анемии. Чтобы подтвердить или опровергнуть этот диагноз, она рекомендовала как можно быстрее обратиться к врачу и сделать анализ крови. «При анемии уровень гемоглобина в крови падает. Гемоглобин, в свою очередь, через кровоток переносит кислород к органам, и если его недостаточно, человек будет чувствовать постоянную слабость и усталость», — объяснила терапевт.

Особенно важно контролировать уровень железа женщинам детородного возраста, подчеркнула врач. По ее словам, при обильных менструациях и приеме противозачаточных таблеток организм усиленно теряет этот микроэлемент, что и приводит к анемии и выпадению волос.

Другими причинами постоянной слабости и боли в мышцах Лакхани назвала сбои в работе щитовидной железы, нехватку витамина D. В этом случае доктор рекомендовала принимать витамины D и В12, но только после консультации со специалистом.

Ранее Лакхани предупредила женщин, что слишком тесное нижнее белье может стать причиной проблем со здоровьем. Терапевт уточнила, что ношение плавок неподходящего размера может привести к недержанию мочи.