Врачи раскрыли связь бургеров и рака

Врач Коновалов рассказал, что бургеры снижают риск развития рака простаты

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыли связь бургеров и рака. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Медики рассказали, что бургеры, которые содержат помидоры, снижают риск развития рака простаты у мужчин. «В бургере помидоры, в которых содержится ликопин — вещество-антиоксидант, которое борется с раком простаты», — объяснил Коновалов.

Помимо этого, как отметили специалисты, бургер включает в себя сыр, который содержит кальций. «А кальций нам нужен для того, чтобы наши кости были плотные», — подчеркнул Коновалов. Он добавил, что в 100 граммах сыра содержится суточная норма кальция.

Малышева добавила, что полезно и мясо, которое содержится в бургере. «Мясо — это белок, главнейший материал строения нашего организма. К мясу вообще нет претензий», — отметила медик. При этом врачи предупредили, что бургер является калорийным блюдом.

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