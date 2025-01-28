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18:46, 28 января 2025Интернет и СМИ

Врачи раскрыли связь бургеров и рака

Врач Коновалов рассказал, что бургеры снижают риск развития рака простаты
Асель Минбаева
Асель Минбаева

Фото: Unsplash

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале раскрыли связь бургеров и рака. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Медики рассказали, что бургеры, которые содержат помидоры, снижают риск развития рака простаты у мужчин. «В бургере помидоры, в которых содержится ликопин — вещество-антиоксидант, которое борется с раком простаты», — объяснил Коновалов.

Помимо этого, как отметили специалисты, бургер включает в себя сыр, который содержит кальций. «А кальций нам нужен для того, чтобы наши кости были плотные», — подчеркнул Коновалов. Он добавил, что в 100 граммах сыра содержится суточная норма кальция.

Малышева добавила, что полезно и мясо, которое содержится в бургере. «Мясо — это белок, главнейший материал строения нашего организма. К мясу вообще нет претензий», — отметила медик. При этом врачи предупредили, что бургер является калорийным блюдом.

Ранее Малышева и Коновалов раскрыли неожиданную пользу суши. Врачи назвали суши и роллы полезной едой, в частности для костей.

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