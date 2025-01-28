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00:23, 28 января 2025Бывший СССР

Взятие Великой Новоселки в ДНР оценили

Кимаковский: Взятие Великой Новоселки стало болезненной потерей для ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Взятие под контроль Великой Новоселки в Донецкой народной республике стал болезненной потерей для Вооруженных сил Украины (ВСУ) с информационной и военной точек зрения. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в беседе с телеканалом «Россия 24».

«Для военно-политического руководства Украины потеря этого населенного пункта стала не только военным проигрышем, но еще и проигрышем в информационном поле. Потому что для внутреннего потребителя Великая Новоселка еще числится за ними. Это говорит о том, что для противника потеря этого населенного пункта является очень болезненной», — оценил Кимаковский.

Ранее в Минобороны России заявили о взятии под контроль поселка Великая Новоселка подразделениями российской группировки войск «Восток». ВСУ пытались удержать населенный пункт силами «Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана» (организация признана террористической и запрещена в России).

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