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18:32, 28 января 2025Забота о себе

Заболевший раком груди мужчина рассказал о неожиданной проблеме

60-летний МакКэллион: Многие друзья перестали общаться, узнав о раке
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Milamai / Getty Images

После того как 60-летний Дэвид МакКэллион из Бирмингема (Великобритания) начал лечиться от рака молочной железы, многие друзья перестали с ним общаться. О неожиданной проблеме из-за болезни он рассказал Daily Mirror.

МакКэллион вспоминает, что заболел в 2019 году, когда ему было 54 года. Очень скоро он ощутил, что друзья, с которыми он раньше часто проводил время, начали его избегать. «Как-то я пришел в паб и меня спросили, почему в последнее время я перестал появляться. Я ответил, что у меня рак груди. Они сказали: "У тебя не может быть рака груди. Это женская болезнь!" Я стал объяснять, что мужчины тоже им болеют. Но никто не хотел об этом знать, не говоря уже о том, чтобы обсуждать. Люди быстро выпивали свои напитки, придумывали оправдания и уходили», — отметил мужчина.

Самым сильным ударом для МакКэллиона стал случай, когда его лучший друг на улице сделал вид, что не заметил его и перешел на другую сторону улицы. «Мы дружили 25 лет, а узнав о моем диагнозе он перестал общаться. Поначалу я был на него очень зол», — признался МакКэллион.

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Клинический психолог Робин Мьюир отметил, что многие пациенты с онкологическими заболеваниями сталкиваются такими же ситуациями. По его словам, иногда перемена в отношении очевидна, как в случае МакКэллиона, а иногда друзья постепенно начинают реже звонить, предлагать встретиться и отвечать на сообщения. «Если у вас рак, нужно стараться вести как можно более привычный образ жизни. Это означает, что надо общаться, веселиться и разговаривать на темы, не связанные с болезнью», — считает психолог.

Он подчеркнул, что друзья могут оказать огромную помощь во время лечения рака, но только если они сами не слишком напуганы и смущены происходящим.

Ранее врач-онколог Магомед Сулиманов посоветовал мужчинам старше 50 лет регулярно сдавать несколько анализов. По его словам, это нужно, чтобы выявить рак простаты на ранней стадии.

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