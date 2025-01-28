Онколог дал совет мужчинам старше 50 лет

Онколог Сулиманов: Мужчинам старше 50 лет нужно раз в год сдавать анализ на ПСА

Врач-онколог Магомед Сулиманов посоветовал мужчинам старше 50 лет регулярно сдавать несколько анализов. Эту рекомендацию он дал в разговоре с «Известиями».

«Первое, что я советую всем мужчинам после 50 лет, — хотя бы раз в год сдавать анализ на свободный и общий простатспецифический антиген (ПСА), выполнять трансректальное ультразвуковое исследование (ТРУЗИ) простаты, а также определять индекс здоровья простаты (PHI)», — отметил Сулиманов.

Он объяснил, что все эти анализы необходимы для того, чтобы выявить на ранней стадии рак простаты — самое распространенное онкологическое заболевание мочеполовой системы у мужчин. Как уточнил доктор, скрининги важны, так как на ранних стадиях это заболевание, как правило, протекает бессимптомно.

Ранее Сулиманов назвал одну из главных причин развития рака груди и яичников. По его словам, эти формы злокачественных опухолей часто развиваются из-за гормонального дисбаланса.