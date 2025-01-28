Задержание подозреваемого в пропаганде терроризма россиянина попало на видео

Росгвардия показала задержание мужчины за пропаганду терроризма в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в пропаганде терроризма. Видео «Ленте.ру» предоставили в пресс-службе Росгвардии.

На кадрах правоохранители заходят в квартиру мужчины и допрашивают его.

По данным ведомства, задержанный причислял себя к запрещенной организации. Он писал в интернете одобрительные комментарии в отношении террористов, участвующих в боевых действиях в составе батальонов на стороне Вооруженных сил Украины, публиковал инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и оправдывал теракт в «Крокус Сити Холле».

Ранее Перовский районный суд Москвы арестовал предпринимателя Сергея Балтрушевича по делу о призывах к терроризму. 28-летний мужчина пробудет в СИЗО до 22 июля.