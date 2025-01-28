Зеленский: Запрос на ротацию в ВСУ есть, но Украина мобилизует все свои ресурсы

У военнослужащих в рядах Вооруженных сил Украины давно есть запрос на проведение ротации. В чем сложности с ее полноценным проведением, объяснил глава республики Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию Il Foglio, запись которого доступна на YouTube.

По есго словам, в условиях военного положения страна должна использовать и мобилизовать все имеющиеся у нее ресурсы.

«Если завтра, например, половина армии пойдет домой, тогда надо было в первый день сдаваться», — подчеркнул украинский лидер.

Ранее Зеленский признал, что мобилизации людей старше 25 лет в ВСУ недостаточно, чтобы закрыть потребности фронта. До этого сообщалось, что офис президента Украины в ближайшее время предложит снизить возраст мобилизации до 18 лет.