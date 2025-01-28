Зеленский созвонился с Нетаньяху

Президент Украины Зеленский провел разговор с премьером Израиля Нетаньяху

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Рассказал ему о своем участии в мероприятиях по случаю 80-й годовщины освобождения Аушвицу-Биркенау и выразил соболезнования премьер-министру и израильскому народу в связи с трагедией Холокоста», — написал Зеленский.

Помимо этого, украинский лидер, как он сам отметил, поприветствовал освобождение израильских заложников и их возвращение домой. Зеленский добавил, что отдельно обсудил с Нетаньяху отношения с США и президентом Дональдом Трампом в частности.

Ранее Зеленский обсудил усиление санкций против России с председателем Европейского совета Антониу Коштой. В частности, был упомянут возможный 16-й пакет антироссийских мер Евросоюза.

