Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:37, 28 января 2025Бывший СССР

Зеленский созвонился с Нетаньяху

Президент Украины Зеленский провел разговор с премьером Израиля Нетаньяху
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Рассказал ему о своем участии в мероприятиях по случаю 80-й годовщины освобождения Аушвицу-Биркенау и выразил соболезнования премьер-министру и израильскому народу в связи с трагедией Холокоста», — написал Зеленский.

Помимо этого, украинский лидер, как он сам отметил, поприветствовал освобождение израильских заложников и их возвращение домой. Зеленский добавил, что отдельно обсудил с Нетаньяху отношения с США и президентом Дональдом Трампом в частности.

Ранее Зеленский обсудил усиление санкций против России с председателем Европейского совета Антониу Коштой. В частности, был упомянут возможный 16-й пакет антироссийских мер Евросоюза.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Закрытые аэропорты юга России опубликовали более 150 вакансий. Кого они ищут и с чем это связано?

      В зоне СВО заметили Т-72 с защитой из «стальных кустов»

      Врач назвал незаметный симптом рака кишечника

      Путин высказался о новом бизнес-седане Lada

      Курьеру-мигранту дали срок за попытку изнасилования заказавшей еду россиянки

      Российская стюардесса составила топ лучших направлений для путешествий на каждый месяц

      В сети восхитились внешностью Димы Билана после смены имиджа

      Москвичам пообещали морозное начало февраля

      Пьяный пассажир самолета при задержании назвал полицейских крысами и попал на видео

      Военные самолеты России выполнили полет над Северным Ледовитым океаном

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше