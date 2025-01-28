Жену главного борца с коррупцией МВД России заподозрили в пособничестве во взятке

Жена главного борца с коррупцией Новосибирска Вялкова задержана за пособничество

Сотрудники правоохранительных органов задержали жену главного борца с коррупцией Новосибирской области Владимира Вялкова по подозрению в пособничестве в получении взяток. Об этом сообщает NGS.ru со ссылкой на источник.

По данным издания, Юлию Вялкову подозревают в причастности к преступлениям ее мужа. В ближайшее время ей будет избрана мера пресечения.

Дело ее супруга — бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Новосибирской области — уже рассматривается в Центральном районном суде Новосибирска.

По версии следствия, в период с октября 2012 года по май 2013-го Вялков покровительствовал производителю нелегального алкоголя, за что получил 370 тысяч рублей. С января 2017 года по декабрь 2022-го коррупция приобрела систематический характер, а сумма незаконного вознаграждения полицейского достигла 69 миллионов рублей.

