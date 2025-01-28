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12:55, 28 января 2025Культура

Звезда фильма «Груз 200» рассказала об истинном назначении кино

Звезда «Груза 200» Агния Кузнецова заявила, что фильмами нужно наслаждаться
Ольга Коровина
Агния Кузнецова

Агния Кузнецова. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Звезда фильма Алексея Балабанова «Груз 200» Агния Кузнецова заявила, что кино нужно наслаждаться. Комментарий актрисы приводит Пятый канал.

«Кино не должно ничему учить. Зрителю нужно наслаждаться историей и обществом актеров на экране», — считает артистка.

Агния Кузнецова прославилась благодаря фильмам «Груз 200» и «Все умрут, а я останусь». В одном из интервью она призналась, что не испытала трудностей во время работы в скандальной картине Балабанова, где сыграла похищенную девушку, над которой зверски издеваются.

Ранее звезда фильма «Мастер и Маргарита» Евгений Цыганов заявил, что его часто критикуют за унылое выражение лица, и прокомментировал номинацию российского актера Юры Борисова на «Оскар».

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