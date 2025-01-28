Звезда фильма «Груз 200» рассказала об истинном назначении кино

Звезда «Груза 200» Агния Кузнецова заявила, что фильмами нужно наслаждаться

Звезда фильма Алексея Балабанова «Груз 200» Агния Кузнецова заявила, что кино нужно наслаждаться. Комментарий актрисы приводит Пятый канал.

«Кино не должно ничему учить. Зрителю нужно наслаждаться историей и обществом актеров на экране», — считает артистка.

Агния Кузнецова прославилась благодаря фильмам «Груз 200» и «Все умрут, а я останусь». В одном из интервью она призналась, что не испытала трудностей во время работы в скандальной картине Балабанова, где сыграла похищенную девушку, над которой зверски издеваются.

Ранее звезда фильма «Мастер и Маргарита» Евгений Цыганов заявил, что его часто критикуют за унылое выражение лица, и прокомментировал номинацию российского актера Юры Борисова на «Оскар».