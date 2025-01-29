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09:05, 29 января 2025Ценности

44-летняя Анна Семенович показала фото в купальнике

Певица Анна Семенович показала фото в слитном купальнике и халате с перьями
Екатерина Ештокина

Фото: @ann_semenovich

Экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович показала фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 2,1 миллиона подписчиков.

44-летняя звезда позировала на фоне виллы в темно-синем слитном купальнике и черном шелковом халате с перьями поверх него. Помимо этого, певица надела крупные серьги и распустила светлые волосы. В то же время от обуви она отказалась. Образ исполнительницы дополнил макияж с красной помадой.

Ранее в январе Анна Семенович снялась в откровенном образе на отдыхе. Певица предстала на кадрах в бордовом платье ниже колена, приподняв подол до бедра и демонстрируя ногу.

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