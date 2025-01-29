Мужчина поймал крупного окуня и побил 17-летний рекорд

В США 72-летний рыбак поймал крупного окуня и побил рекорд Аризоны

В США житель Аризоны поймал большеротого окуня весом 5,1 килограмма и побил 17-летний рекорд штата. Об этом сообщает The Kingman Daily Miner.

72-летний Брэд Миллер из города Лейк-Хавасу-Сити всю жизнь увлекался рыбной ловлей и на протяжении 35 лет участвовал в многочисленных турнирах для профессионалов. В последнее время пожилой рыбак больше не соревнуется с более молодыми коллегами, однако продолжает заниматься рыбалкой по четыре дня в неделю.

Рекордную рыбу, которая стала для Миллера пиком карьеры, он поймал 16 января в реке Колорадо недалеко от озера Хавасу. Предыдущий рекорд штата по большеротым окуням был установлен в 2008 году Стэном Каллингом. Тогда ему удалось выловить крупную особь весом 4,7 килограмма.

Миллер отпустил рыбу после того, как ее взвесили и сфотографировали. Удачливый пенсионер рассказал, что в последнее время ловит рыбу не только в любимом озере Хавасу, но и проводит летние месяцы в штате Орегон, где удит местных лососей и палтусов.

Ранее сообщалось, что 15-летняя школьница из Австралии выловила огромного тунца и побила сразу три рекорда, включая мировой. Ее улов весил 125 килограммов.

