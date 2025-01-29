Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:38, 29 января 2025Из жизни

Мужчина поймал крупного окуня и побил 17-летний рекорд

В США 72-летний рыбак поймал крупного окуня и побил рекорд Аризоны
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Shutterstock / Fotodom

В США житель Аризоны поймал большеротого окуня весом 5,1 килограмма и побил 17-летний рекорд штата. Об этом сообщает The Kingman Daily Miner.

72-летний Брэд Миллер из города Лейк-Хавасу-Сити всю жизнь увлекался рыбной ловлей и на протяжении 35 лет участвовал в многочисленных турнирах для профессионалов. В последнее время пожилой рыбак больше не соревнуется с более молодыми коллегами, однако продолжает заниматься рыбалкой по четыре дня в неделю.

Рекордную рыбу, которая стала для Миллера пиком карьеры, он поймал 16 января в реке Колорадо недалеко от озера Хавасу. Предыдущий рекорд штата по большеротым окуням был установлен в 2008 году Стэном Каллингом. Тогда ему удалось выловить крупную особь весом 4,7 килограмма.

Материалы по теме:
Таинственная субстанция. «Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
Таинственная субстанция.«Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
4 июня 2021
Уплыл в никуда. Как одинокий моряк попытался предотвратить ядерную войну, но бесследно исчез
Уплыл в никуда.Как одинокий моряк попытался предотвратить ядерную войну, но бесследно исчез
13 мая 2021

Миллер отпустил рыбу после того, как ее взвесили и сфотографировали. Удачливый пенсионер рассказал, что в последнее время ловит рыбу не только в любимом озере Хавасу, но и проводит летние месяцы в штате Орегон, где удит местных лососей и палтусов.

Ранее сообщалось, что 15-летняя школьница из Австралии выловила огромного тунца и побила сразу три рекорда, включая мировой. Ее улов весил 125 килограммов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Звенья одной цепи». В России ответили на слова о подготовке покушения на Путина и напомнили о нападениях на Трампа и Фицо

      В российском регионе перед судом предстанут пять мужчин за участие в массовой драке

      В австралийском автофургоне нашли взрывчатку и список целей для антисемитских атак

      Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора

      Мужчина поймал крупного окуня и побил 17-летний рекорд

      16-летняя российская школьница выпила энергетик и забилась в конвульсиях

      Мужчина лишился ног после полученного во время готовки ожога

      Российский школьник поджег здание совета депутатов по указке мошенников с Украины

      Лолита заявила об отмене концертов

      Создан робот-медуза на электролите

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше