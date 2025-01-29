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20:30, 29 января 2025Мир

Администрация Трампа заинтересовалась скандалом со школьным туалетом

Newsweek: Администрация Трампа расследует скандал со школьным туалетом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Министерство образования США с подачи администрации американского президента Дональда Трампа расследует скандал с переоборудованием женского туалета в школах Денвера. Об этом пишет журнал Newsweek.

«Управление по гражданским правам Министерства образования начало расследование после того, как местный новостной канал сообщил о создании [общего] туалета для мужчин и женщин», — указывает издание.

Newsweek отмечает, что в связи с этим в одной из школ Денвера остались только мужские и общие туалеты, но нет женских.

Ранее Трамп подписал указ о признании в США только женского и мужского полов.

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