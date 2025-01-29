Актриса показала фигуру в купальнике в 53 года

Актриса Тэмзин Аутуэйт показала, как выглядела ее фигура в купальнике в 53 года

Английская актриса Тэмзин Аутуэйт показала, как выглядела ее фигура в купальнике в 53 года. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

54-летняя знаменитость поделилась архивным видео, на котором предстала на борту яхты. Она позировала перед камерой в слитном черном купальнике на одно плечо, демонстрируя, как занимается фитнесом. При этом звезда уложила волосы в высокий хвост и надела солнцезащитные очки.

«В это же время в прошлом году. Мальта», — подписала ролик артистка.

Ранее в январе 50-летняя российская актриса Наталия Антонова опубликовала фото в купальнике.