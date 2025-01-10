50-летняя российская актриса опубликовала фото в купальнике

50-летняя актриса Наталия Антонова опубликовала фото в черном купальнике

Российская актриса Наталия Антонова показала фанатам фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 663 тысячи подписчиков.

50-летняя знаменитость снялась во время посещения бассейна. Она предстала на размещенных кадрах, сидя на стуле в слитном черном купальнике. Данный предмет гардероба оказался оформлен глубоким декольте и шнуровкой.

В свою очередь, в подписи артистка указала, что следит за собственной внешностью ради возлюбленного. «Для меня стимул быть женщиной — только любимый мужчина. Вот как я его сильно люблю, так и выгляжу. На втором месте — дети, пусть берут пример», — заявила она.

В декабре 46-летняя российская актриса театра и кино Любовь Толкалина также показала фигуру в купальнике.