Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
21:41, 10 января 2025Ценности

50-летняя российская актриса опубликовала фото в купальнике

50-летняя актриса Наталия Антонова опубликовала фото в черном купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @n.antonova

Российская актриса Наталия Антонова показала фанатам фото в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 663 тысячи подписчиков.

50-летняя знаменитость снялась во время посещения бассейна. Она предстала на размещенных кадрах, сидя на стуле в слитном черном купальнике. Данный предмет гардероба оказался оформлен глубоким декольте и шнуровкой.

В свою очередь, в подписи артистка указала, что следит за собственной внешностью ради возлюбленного. «Для меня стимул быть женщиной — только любимый мужчина. Вот как я его сильно люблю, так и выгляжу. На втором месте — дети, пусть берут пример», — заявила она.

В декабре 46-летняя российская актриса театра и кино Любовь Толкалина также показала фигуру в купальнике.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Умерла актриса Евгения Добровольская. Ее знала и любила вся Россия

      Джуд Лоу сыграет Владимира Путина

      «Самая сексуальная дальнобойщица в мире» позанималась спортом в откровенном наряде

      Администрация Байдена оставит Трампу миллиарды долларов на нужды Украины

      Ирландский журналист обратился к Западу с вопросом из-за Зеленского

      Байден сравнил охваченный пожарами Лос-Анджелес с местом бомбардировок

      США сократили покупки российских металлов

      Суд не нашел оснований для проверки Роскомнадзора из-за YouTube

      В российском городе затопило квартиру 103-летней тиктокерши-блокадницы

      Гражданина Канады приговорили за шпионаж в пользу России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше