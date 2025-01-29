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15:47, 29 января 2025Россия

В России ответили на планы ЕС расширить санкции в отношении российской авиации

Депутат Чепа усомнился в эффективности новых санкций ЕС против авиации РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетСанкции против России:
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Расширение санкций Евросоюза (ЕС) против российской авиации вряд ли приведет к ожидаемому в Брюсселе эффекту, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» депутат ответил на соответствующие планы ЕС.

Ранее сообщалось, что Евросоюз захотел ввести новые санкции в отношении российской авиации и контролируемых РФ самолетов. Предложение о расширении действующих ограничений прозвучало в рамках широкого пакета санкций, которые планируют ввести в преддверии третьей годовщины начала спецоперации на Украине. Также предлагается запретить транзакции с обширным списком российских портов и аэропортов, которые «используются для перевозки оружия».

«Они принимают санкции с намерением исключить поставки российского газа в Европу, но в итоге они все равно вынуждены покупать российский газ даже через третьи руки, покупают дороже. Они все понимают, но продолжают говорить, что санкции как-то ущемляют интересы России. Многие такие санкции действуют в интересах США, но не Европы», — заявил Чепа.

В начале января стало известно, что западные санкции, введенные против России, приносят проблемы российским туристам в Турции. В связи с этим местным туроператорам приходится решать все проблемы на месте.

До этого в ЕС пожаловались на тяжелое последствие антироссийских санкций. Как сообщили члены Европейского парламента (ЕП) от Дании Кристель Шальдемосе и Стине Боссе, в результате антироссийских санкций на рынке авиации сформировалась «недобросовестная конкуренция» в пользу Китая.

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