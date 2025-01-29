В Европе захотели ввести новые санкции в отношении российской авиации

Bloomberg: ЕС захотел расширить ограничения в отношении российской авиации

Европейский союз (ЕС) захотел ввести новые санкции в отношении российской авиации и контролируемых РФ самолетов. Об этом сообщает Bloomberg.

Предложение о расширении действующих ограничений прозвучало в рамках широкого пакета санкций, которые планируют ввести в преддверии третьей годовщины начала спецоперации на Украине. Также предлагается запретить транзакции с обширным списком российских портов и аэропортов, которые «используются для перевозки оружия.»

По информации агентства, эти меры были направлены на рассмотрение государствам-членам ЕС, но для их окончательного утверждения необходимо согласие всех стран союза.

Ранее сообщалось, что западные санкции, введенные против России, приносят проблемы российским туристам в Турции. В связи с этим местным туроператорам приходится решать все проблемы на месте.