Беспилотник пытался ударить по Калужской области

Калужский губернатор Шапша: Беспилотник уничтожен над Козельским районом

Беспилотный летательный аппарат пытался ударить по Калужской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

«Сегодня ночью на территории Козельского района силами ПВО уничтожен один БПЛА. По предварительным данным пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — сообщил Шапша.

По его информации, на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Других данных о ситуации губернатор не привел.

В ночь на среду, 29 января, ВСУ предприняли попытку массированной атаки на регионы России. Беспилотники ВСУ сбили в Смоленской области, где целью Украины был объект ядерной энергетики, а также в Нижегородской, Тверской и Брянской областях.