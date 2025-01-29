Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:15, 29 января 2025Россия

Беспилотник пытался ударить по Калужской области

Калужский губернатор Шапша: Беспилотник уничтожен над Козельским районом
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Globallookpress.com

Беспилотный летательный аппарат пытался ударить по Калужской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

«Сегодня ночью на территории Козельского района силами ПВО уничтожен один БПЛА. По предварительным данным пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — сообщил Шапша.

По его информации, на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Других данных о ситуации губернатор не привел.

В ночь на среду, 29 января, ВСУ предприняли попытку массированной атаки на регионы России. Беспилотники ВСУ сбили в Смоленской области, где целью Украины был объект ядерной энергетики, а также в Нижегородской, Тверской и Брянской областях.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ массированно атаковали дронами российские регионы. В Смоленской области они пытались ударить по объекту ядерной энергетики

      Марочко рассказал о саботаже ВСУ у Волчанска

      Блогер рассказал о пугающих мексиканцев мифах о России

      В ЛНР рассказали о попытках ВСУ контратаковать в Харьковской области

      Украина выпустила по России свыше сотни беспилотников

      Четырех подозреваемых задержали за избиение прохожих в российском городе

      В ДНР сообщили о прекращении существования оборонявшей Великую Новоселку бригады ВСУ

      Беспилотник пытался ударить по Калужской области

      На побережье Финляндии выбросило неизвестное белое вещество

      Ирландский журналист назвал Украину прогнившей насквозь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше