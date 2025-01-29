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00:15, 29 января 2025Наука и техника

Британия будет выпускать стволы для артиллерии ВСУ

UKDJ: Британия восстановит производство артиллерийских стволов для Украины
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Reuters

Великобритания планирует восстановить выпуск артиллерийских стволов, которые будут отправлены на Украину. Об этом пишет UK Defence Journal (UKDJ) со ссылкой на правительство страны.

«Правительство Великобритании объявило о заключении контракта стоимостью 61 миллион фунтов стерлингов на восстановление производства артиллерийских стволов в Йоркшире впервые почти за два десятилетия», — говорится в сообщении.

Соглашение на производство стволов заключили с компанией BAE Systems, которая сотрудничает с предприятием Sheffield Forgemasters. Изготовленные в Йоркшире изделия будут отправлены Киеву для окончательной сборки и установки в артиллерийские системы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Ранее в январе издание The War Zone писало, что армия США захотела получить новый завод для наращивания производства стволов буксируемых гаубиц M777, которые поставляют Киеву.

В декабре 2024 года стало известно, что примерно треть гаубиц M777 ВСУ были уничтожены или вышли из строя из-за износа.

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