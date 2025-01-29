Бывший соратник Трампа и Маска раскрыл свои дальнейшие планы

Bloomberg: Рамасвами заявил о планах баллотироваться на пост губернатора Огайо

Американский предприниматель Вивек Рамасвами заявил о планах баллотироваться на пост губернатора родного штата Огайо, после того, как стало известно о его уходе из Департамента государственной эффективности (Departament of Government Efficiency, DOGE), которым он должен был руководить совместно с миллиардером Илоном Маском. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Скорее всего, именно к этому я и стремлюсь и предпринимаю действительно серьезные шаги в этом направлении», — рассказал политик в ходе выступления на конференции во Флориде.

Причины, по которым Рамасвами решил сменить приоритеты, на данный момент не приводятся. Однако известно, что о своих планах отказаться от должности он сообщил в день инаугурации президента США Дональда Трампа, которого он поддержал на выборах.

22 января газета The Washington Post сообщала, что миллиардер Рамасвами не захотел быть соруководителем DOGE вместе с Маском из-за глубокого философского раскола между бизнесменами. В частности, первый видел департамент как неправительственный орган или своеобразный аналитический центр, который будет заниматься изучением способов закрыть какие-то агентства без необходимости принятия мер Конгрессом. Маск же не был в этом заинтересован, его больше интересовал департамент с «технологической точки зрения».