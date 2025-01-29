Бывшую российскую теннисистку заметили в Майами в инвалидном кресле

Экс-теннисистку из России Анну Курникову заметили в Майами в инвалидном кресле

Бывшую российскую теннисистку Анну Курникову заметили в Майами в инвалидном кресле. Об этом сообщает Daily Mail.

Курникову сфотографировали в инвалидном кресле и с ортезом на голеностопе. Бывшую восьмую ракетку мира вместе с дочерьми заметили около торгового центра в Бэл-Харбор.

Курникова завершила карьеру в 2003 году. За время выступлений на корте россиянка выиграла два турнира «Большого шлема». В одиночном разряде титулов у нее нет.

Ранее стали известны призовые российских теннисистов, которые выступали на Australian Open-2025. Больше всех заработала Анастасия Павлюченкова, которая дошла до четвертьфинала в одиночном разряде — 418 950 долларов. Среди мужчин наибольший гонорар получил Карен Хачанов — 182 700 долларов.