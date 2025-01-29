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21:01, 29 января 2025Спорт

Дзюба устроил потасовку в товарищеском матче

Игрок «Акрона» Дзюба устроил потасовку в товарищеском матче с «Урарту»
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Футболист «Акрона» Артем Дзюба устроил потасовку в товарищеском матче с армянским «Урарту». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Инцидент произошел во втором тайме. Защитник «Урарту» в оскорбительной форме обратился к Дзюбе, за это российский форвард толкнул оппонента на газон. После небольшой потасовки игра продолжилась, позднее участники эпизода были заменены.

Встреча прошла на сборах в Абу-Даби (ОАЭ). Матч завершился победой «Акрона» со счетом 2:0. Дзюба отметился голевым пасом.

Дзюба перешел в «Акрон» в сентябре 2024-го. Всего в составе команды 36-летний форвард провел 11 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал три результативные передачи.

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