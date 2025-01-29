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16:52, 29 января 2025Наука и техника

Европа заключила контракт на миссию к «русской планете»

ЕКА заключило контракт с компанией Thales на миссию к Венере
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: ChinaFotoPress / Globallookpress.com

ЕКА заключило контракт с компанией Thales Alenia Space на миссию EnVision к Венере, которую нередко в России считают «русской планетой». Об этом сообщает издание SpaceNews.

Сумма сделки — 367 миллионов евро. В задачи Thales входит создание космического аппарата EnVision, предназначенного для изучения Венеры. Его запуск запланирован на ноябрь 2031 года.

На борту EnVision будут размещены шесть научных приборов из Италии, Франции, Германии, Бельгии и США, которые позволят изучить строение Венеры от ее ядра до внешних слоев атмосферы. «Ни одна другая миссия не пыталась провести столь всестороннее исследование нашего чрезвычайно негостеприимного соседа», — заявила научный директор ЕКА Кэрол Манделл.

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В октябре издание рассказало, что Китай запланировал миссию по доставке на Землю образца венерианской атмосферы.

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