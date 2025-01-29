Фон дер Ляйен нашла причину отставания Евросоюза от других экономик

Фон дер Ляйен: Евросоюз отстал из-за разрыва в росте производительности

Европейский союз больше двух десятилетий отстает от других крупных экономик. Это констатировала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Ее процитировало ТАСС.

По ее словам, это происходит из-за постоянного разрыва в росте производительности. Для того чтобы решить эту проблему, она призвала срочно устранить давние барьеры и структурные недостатки, которые сдерживают развитие Евросоюза.

Фон дер Ляйен признала, что ЕС отстает от США в области передовых технологий и все сильнее зависит от стратегических ресурсов. Кроме того, она обратила внимание на то, что Китай по многим позициям догнал Соединенные Штаты и в некоторых областях стал одерживать победу в гонке за лидерство. В то же время Европа страдает от отсутствия инноваций. Всему виной высокие цены на энергоносители и тяжелое бремя регулирования.

В такой ситуации, как полагает глава ЕК, Европейскому союзу следует оперативно решить проблему высоких и нестабильных цен на энергоносители.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен полностью отказаться от российского газа и одновременно с этим снизить цены на энергоресурсы в Европе. Глава Еврокомиссии констатировала наступление новой эры жесткой конкуренции за технологии и ресурсы, а значит, Европе необходимо измениться.