Генпрокуратура объявила нежелательной международную организацию из Нидерландовв

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность международной организации из Нидерландов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным правоохранителей, речь идет о голландской международной организации, созданной под эгидой Совета Европы Register of Damage Caused by the Aggression of the Russian Federation against Ukraine. Ее деятельность направлена на подрыв экономических основ Российской Федерации, нарушение территориальной целостности нашей страны и дестабилизацию социально-политической обстановки. Штаб квартира организации находится в Гааге.

По информации генпрокуратуры, на официальном сайте организации публикуются материалы, в которых оспаривается принадлежность Крыма, Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик к Российской Федерации. Кроме того, там размещены статьи, дискредитирующие политику России и действия Вооруженных Сил (ВС) России во время проведения специальной военной операции (СВО), а также высказывается необходимость поддержки киевского режима.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура России признала нежелательной организацией французский Независимый институт философии (Institut de philosophie indépendаnt) (признан в России нежелательной организацией) .