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05:00, 10 апреля 2025Забота о себе

Рост популярности необычного секс-фетиша с переодеванием объяснили

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: freepik

В интернете набирает популярность секс-фетиш с переодеванием в корову. Об этом рассказали изданию Men's Health научный сотрудник Института Кинси в США, член консультативного совета по вопросам мужского здоровья Джастин Лехмиллер и психотерапевт, сексолог Джиджи Энгл.

Лехмиллер заявил, что растет количество любителей эротической игры, в ходе которой один партнер переодевается в корову, а второй играет роль фермера. По его словам, подобные нестандартные пристрастия в сексе обычно практикуют те, кому нравятся и другие фетиши и нетрадиционные практики. «Неудивительно, что население, склонное к более извращенным отношениям, может увлекаться и этим», — заметил Лехмиллер.

Энгл добавила, что «коровий фетиш» обычно нравится тем, кто практикует секс с элементами доминирования и подчинения, а также людям с фетишем на большую грудь. «Эта практика дает шанс отказаться от контроля, отдаться партнеру и удовлетворить определенную потребность, не думая о собственных действиях», — объяснила сексолог.

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