Зеленский ответил на критику главы Минфина США по сделке о недрах

Зеленский после срыва сделки с США: Украина не является третьесортной страной

Украинский лидер Владимир Зеленский объяснил срыв сделки по полезным ископаемым с Соединенными Штатами. Кроме того, политик рассказал, что указал главе Минфина США Скотту Бессенту, что Украина «не третьесортная страна», передает издание «Общественное».

«Стучать пальцем по договору и говорить, что нужно подписать сейчас — на это я мог только сказать ему: "Прекратите стучать пальцем и давайте говорить предметно". Наверное, он ожидал другого диалога, но я не считаю Украину третьесортной страной», — посетовал Зеленский.

5 апреля Бессент рассказал, что Зеленский в ходе своего визита в Вашингтон сорвал «то, что должно было стать самым легким свершением на свете». По его словам, все было готово к подписанию соглашения, однако Зеленский не стал этого делать.

Ранее сообщалось, что украинская делегация посетит Штаты для проведения переговоров о сделке по редкоземельным металлам 11-12 апреля. Уточнялось, что в состав делегации войдут заместители министров из министерств экономики и юстиции Украины.

7 апреля Скотт Бессент рассказал журналистам, что со стороны Украины сделку по недрам с Соединенными Штатами срывают те, «кто сидит на потоках». По его словам, сейчас соглашение представляет собой сценарий обоюдного выигрыша, так как деньги от него идут и украинской, и американской сторонам.

