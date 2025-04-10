Крокодил растерзал мужчину перед его друзьями

В Индонезии крокодил напал на фермера, собиравшего моллюсков в реке

В Индонезии крокодил напал на мужчину и растерзал его. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Нападение произошло, когда 49-летний фермер Сарангади вместе с друзьями собирал моллюсков в реке. Крокодил вынырнул из-под воды и схватил его за туловище. Люди пытались спасти мужчину, но не смогли справиться с хищником.

Крокодил выскочил из воды внезапно и напал на Сарангади. А ведь он просто фермер, и обычно за моллюсками не ходит. Если бы мы не позвали его, он бы остался жив друг погибшего

Позднее останки Сарангади обнаружили в воде в устье реки.

Ранее в индонезийском городе Панкалпинанг, провинция Банка-Белитунг, нашли останки 45-летней женщины, пропавшей после нападения крокодила. Его заметил рыбак, пересекавший реку на лодке.