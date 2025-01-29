Губернатор заявил об уничтожении почти трех десятков беспилотников над Тверской областью

Губернатор Руденя: Отражена атака 29 беспилотников на Тверскую область

Тверскую область в ночь на среду, 29 января, пытались атаковать почти три десятка беспилотников. Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Руденя, его слова приводятся на официальной странице области в Telegram-канале.

Как уточнил руководитель региона, средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку 29 беспилотных летательных аппаратов.

Украина атаковала Тверскую область в ночь на среду, 29 января. Губернатор Руденя сначала сообщал о перехвате шести, а затем 14 беспилотников над Торопецким городским округом.

По данным Минобороны, над Тверской областью за ночь сбили семь беспилотников. Атака ВСУ на Россию ночью 29 января, в ходе которой сбили 104 беспилотника, стала второй крупнейшей с начала года. Под удар попали Курская, Брянская, Тверская, Белгородская, Нижегородская, Калужская, Ленинградская и Ростовская области.