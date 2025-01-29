На iPhone появилась сотовая связь через Starlink

Bloomberg: На iPhone заработает связь через спутники Starlink в феврале

Корпорация Apple тайно сотрудничала с компанией SpaceX Илона Маска, чтобы запустить на iPhone сотовую связь через Starlink. Об этом сообщает Bloomberg.

О контактах Apple и SpaceX рассказал осведомленный источник. По его информации, инженеры обеих компаний тайно сотрудничали друг с другом, чтобы запустить на iPhone сервис Direct To Cell (DTC). DTC позволяет общаться по голосовой связи и отправлять сообщения, используя спутники Starlink в качестве альтернативы сотовым вышкам.

В Bloomberg выяснили, что новая функция уже доступна на iPhone — ее добавили в обновлении iOS 18.3. Однако она работает только на избранных устройствах. В Apple не стали комментировать сообщения о появлении поддержки DTC. Однако оператор T-Mobile, который выступает партнером SpaceX, добавил на свой сайт информацию о том, что сервис Starlink заработал на девайсах Apple.

По словам специалистов, с 2022 года Apple пользуется услугами компании Globalstar: с помощью их спутников пользователи iPhone могут отправлять сообщения, если оказываются в зоне, где не работает сотовая связь. Журналисты Bloomberg предположили, что теперь в случае отсутствия сигнала владельцы iPhone смогут выбрать, каким сервисом пользоваться — SpaceX или Globalstar. Starlink Direct To Cell на смартфонах Apple должны запустить в феврале.

В конце января корпорация SpaceX приготовилась к запуску технологии подключения спутников Starlink напрямую к смартфонам. В декабре компания открыла запись для желающих принять участие в бета-тестировании.