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16:03, 24 января 2025Наука и техника

Маск запустит сотовую связь через спутники

Starlink запустит тестирование технологии сотовой связи через спутники в США
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Chip Somodevilla / Reuters

Компания SpaceX Илона Маска приготовилась к запуску технологии подключения спутников Starlink напрямую к смартфонам. Об этом Маск заявил в своем X.

Технология Direct To Cell (DTC) позволит обмениваться данными между смартфонами посредством спутников, минуя сотовые вышки. В декабре SpaceX открыла запись для желающих принять участие в бета-тестировании. В конце января Илон Маск заявил, что бета-тестирование DTC начнется через 3 дня.

На первом этапе пользоваться услугами оператора смогут абоненты T-Mobile — компания выступает партнером SpaceX. Сперва в сервисе будут доступны только текстовые сообщения, голосовая связь появится позже. В корпорации Маска уточнили, что сервис DTC будет работать с любым современным смартфоном без дополнительного оборудования.

Обслуживать клиентов будут с помощью 300 спутников Starlink, уже находящихся на орбите. В рамках бета-тестирования специалисты оценят эффективность нового способа связи и, если будут удовлетворены результатами, то расширят услугу на большее количество пользователей и на другие регионы.

В конце января в Китае успешно запустили группу из 18 спутников Qianfan компании Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST). Она будет работать с системой, которую называют аналогом Starlink американской компании SpaceX.

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