Итальянский военкор получил гражданство России

Итальянский журналист Андреа Лучиди получил гражданство России

Итальянский военкор, шеф-редактор итальянской редакции агентства International Reporters Андреа Лучиди получил гражданство России. Об этом пишет ТАСС.

Журналист отметил, что процесс получения гражданства был очень быстрым. «Для меня очень важно, уже будучи гражданином России, освещать события в России для аудитории Запада в том числе», — также заявил Лучиди .

Уточняется, что военкор проживает в России с 2022 года.

Ранее сообщалось, что Лучиди попросил президента России Владимира Путина предоставить ему гражданство в связи с политическим преследованием. Он также назвал Россию своим вторым домом.

В марте российское гражданство получила известная телеведущая Регина Тодоренко, родившаяся на Украине.