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17:44, 29 января 2025Мир

Израиль запретит деятельность одного агентства ООН

Представитель кабмина Менцер: Израиль полностью запретит деятельность БАПОР
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Израиль полностью запретит деятельность Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в течение 48 часов и прекратит с ним все контакты. Об этом сообщил официальный представитель израильского правительства Дэвид Менцер, передает РИА Новости.

«Через 48 часов деятельность БАПОР будет полностью запрещена в Израиле, не будет офисов, а также контактов и операций. Агентство представляет угрозу нашей национальной безопасности. Нельзя требовать от суверенного государства, чтобы оно позволяло на своей территории деятельность агентства, которое финансирует его противников», — заявил представитель кабмина Израиля.

По словам Менцера, БАПОР занимается не помощью палестинцам, а «прямым финансированием терроризма».

25 января постпред Израиля в ООН Дэнни Данон заявил, что израильские власти приказали БАПОР покинуть Иерусалим до 30 января. Закон о запрете агентства был принят израильским парламентом в октябре 2024 года большинством голосов.

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