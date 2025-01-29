Известная 59-летняя актриса показала откровенное декольте на фото

Известная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли поделилась снимками с новой откровенной фотосессии. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, 59-летняя звезда «Мошенников» и «Остина Пауэрса» предстала на размещенных кадрах в платье белого цвета, оформленном цветочными орнаментами. При этом она расстегнула на изделии верхние пуговицы и показала на камеру декольте. Оказалось, что знаменитость позировала перед фотографом без бюстгальтера.

Поклонники оценили внешний вид актрисы в комментариях под постом. «Это шикарно!», «Какой красивый образ», «Абсолютная красота», «Она не применяет фильтры для улучшения внешности — и я очень люблю ее за это», «Фантастическая фигура», — высказывались они.

В декабре прошлого года сообщалось, что Элизабет Херли отказалась от штанов во время съемки.