Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:00, 29 января 2025Ценности

Известная 59-летняя актриса показала откровенное декольте на фото

Мария Винар

Фото: @elizabethhurley1

Известная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли поделилась снимками с новой откровенной фотосессии. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, 59-летняя звезда «Мошенников» и «Остина Пауэрса» предстала на размещенных кадрах в платье белого цвета, оформленном цветочными орнаментами. При этом она расстегнула на изделии верхние пуговицы и показала на камеру декольте. Оказалось, что знаменитость позировала перед фотографом без бюстгальтера.

Поклонники оценили внешний вид актрисы в комментариях под постом. «Это шикарно!», «Какой красивый образ», «Абсолютная красота», «Она не применяет фильтры для улучшения внешности — и я очень люблю ее за это», «Фантастическая фигура», — высказывались они.

В декабре прошлого года сообщалось, что Элизабет Херли отказалась от штанов во время съемки.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Они месяц не просуществуют, если прекратятся деньги». Путин назвал условия для переговоров с Украиной и окончания СВО

      На Западе заявили о риске для украинских чиновников остаться без зарплат

      Браузер в Windows 11 получил защиту от псевдовирусов

      Зеленский ответил на слова Путина о переговорах по Украине

      Россиянам назвали способы обезопасить детей в интернете

      На Западе увидели плохой знак в признаниях военных ВСУ

      Известная 59-летняя актриса показала откровенное декольте на фото

      На Украине рассказали о навредивших Зеленскому действиях Трампа

      Гагин обвинил ВСУ в подрыве шахты в Красноармейске

      Скорпион пять раз ужалил звезду Netflix в промежность

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше