Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Интер М
1:0
1-й тайм
live
Монако
Лига чемпионов|Общий этап. 8-й тур
Манчестер Сити
0:0
1-й тайм
live
Брюгге
Лига чемпионов|Общий этап. 8-й тур
Барселона
0:0
1-й тайм
live
Аталанта
Лига чемпионов|Общий этап. 8-й тур
Флорида Пантерз
Завтра
03:00 (Мск)
Лос-Анджелес Кингз
НХЛ — регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
03:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ — регулярный чемпионат
Юта
Завтра
05:30 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ — регулярный чемпионат
23:03, 29 января 2025Спорт

Кандидат в президенты МОК высказался о снятии санкций с России

Кандидат в президенты МОК Аль-Хуссейн допустил снятие санкций с России
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Ibraheem Al Omari / Reuters

Кандидат на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК), глава олимпийского комитета Иордании принц Фейсал Аль-Хуссейн допустил снятие ограничений с России. Его слова приводит Inside the Games.

«Олимпийская хартия — это то, что движет мной. Если Россия соблюдает хартию, у меня нет причин применять к ней санкции», — заявил он. По его мнению, атлетам должны быть обеспечены равные условия и доступ к спорту независимо от политических обстоятельств.

Ранее глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) и кандидат в президенты МОК Йохан Элиаш выступил за допуск российских и белорусских спортсменов к мировым турнирам в нейтральном статусе. Он предложил использовать условия допуска, применявшиеся на Олимпиаде-2024.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от турниров по рекомендации МОК. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Высокопоставленные силовики задержаны по делу главы «Фонбета». При обыске изъяты два миллиона долларов

      Звезда с самыми идеальными в мире ягодицами снялась в латексном наряде

      Кандидат в президенты МОК высказался о снятии санкций с России

      Решение Бондарчука покинуть руководство «Ленфильма» объяснили

      Названо возможное орудие убийства трех лесничих в Калужской области

      Над Крымом сбили два беспилотника

      Трамп раскрыл судьбу «худших преступников-нелегалов»

      В Грузии назвали абсурдной резолюцию ПАСЕ о выборах

      Бернар Арно лишился более десяти миллиардов долларов за день

      Собчак обратилась к срывающим концерты Лолиты активистам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше