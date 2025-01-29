Кандидат в президенты МОК высказался о снятии санкций с России

Кандидат в президенты МОК Аль-Хуссейн допустил снятие санкций с России

Кандидат на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК), глава олимпийского комитета Иордании принц Фейсал Аль-Хуссейн допустил снятие ограничений с России. Его слова приводит Inside the Games.

«Олимпийская хартия — это то, что движет мной. Если Россия соблюдает хартию, у меня нет причин применять к ней санкции», — заявил он. По его мнению, атлетам должны быть обеспечены равные условия и доступ к спорту независимо от политических обстоятельств.

Ранее глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) и кандидат в президенты МОК Йохан Элиаш выступил за допуск российских и белорусских спортсменов к мировым турнирам в нейтральном статусе. Он предложил использовать условия допуска, применявшиеся на Олимпиаде-2024.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от турниров по рекомендации МОК. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.