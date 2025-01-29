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10:15, 29 января 2025Мир

Ким Чен Ын отчитал членов партии за аморальное поведение

Лидер КНДР Ким Чен Ын отчитал членов комитета партии за аморальное поведение
Семен Александров (редактор)

Фото: KCNA / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын отчитал членов уездного партийного комитета за аморальное поведение, в том числе за распитие алкоголя. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что в уезде Онхчон города Нампхо члены партии «скверно подготовили пленум уездного парткома» и «весьма формально провели заседание». Кроме того, около 40 членов партии, включая руководство парткома, «отправились в заведение культурно-бытового обслуживания, где их угостили выпивкой».

«Раньше в истории нашей партии не было такого бесчинства, такого случая, когда сам ответственный работник уездного парткома, как на этот раз, лично организовал такие противозаконные поступки», — отметило агентство.

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