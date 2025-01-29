Ким Чен Ын отчитал членов партии за аморальное поведение

Лидер КНДР Ким Чен Ын отчитал членов комитета партии за аморальное поведение

Лидер КНДР Ким Чен Ын отчитал членов уездного партийного комитета за аморальное поведение, в том числе за распитие алкоголя. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что в уезде Онхчон города Нампхо члены партии «скверно подготовили пленум уездного парткома» и «весьма формально провели заседание». Кроме того, около 40 членов партии, включая руководство парткома, «отправились в заведение культурно-бытового обслуживания, где их угостили выпивкой».

«Раньше в истории нашей партии не было такого бесчинства, такого случая, когда сам ответственный работник уездного парткома, как на этот раз, лично организовал такие противозаконные поступки», — отметило агентство.